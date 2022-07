As escolas vão ganhar tempo na substituição de professores com as medidas publicadas esta terça-feira pelo Ministério da Educação (ME) em Diário da República. O decreto-lei nº 48/2022 determina que os diretores podem avançar de imediato para o procedimento de contratação de escola depois de “uma não colocação na reserva de recrutamento”, quando até aqui só o podiam fazer após duas não colocações.









Ver comentários