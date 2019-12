Sugestões de pratos para a noite de Natal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma ceia de Natal assente em produtos muito consumidos pelos portugueses nesta época festiva. É esta a sugestão do chef Vítor Sobral, que aposta no bacalhau, no polvo, no porco e no cabrito."A ideia principal é sobretudo ter um bom produto de base e saber trabalhá-lo de forma simples", afirmou aoVítor Sobral. O bacalhau é o produto mais escolhido para o jantar de Consoada. Neste caso, o chef ... < br />