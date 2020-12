"Super-heróis" descem paredes do hospital de Braga com prendas para crianças internadas

Três "alpinistas" fantasiados de super-heróis desceram esta quinta-feira pelas paredes exteriores do Hospital de Braga, desde o topo do edifício até ao 5.º piso, transportando prendas de Natal para as crianças ali internadas.

O "Homem Aranha", o "Batman" e a "Wonder Woman" deixaram, para cada uma das 12 crianças internadas, uma caixa decorada como prenda de Natal, contendo o livro do Gui, um estojo com lápis de cor e um livro de pintar "muito especial".

"Este livro, para além de ter desenhos de super-heróis para pintar, tem também frases divertidas e inspiradoras ditas pelo Gui, desafios para pais e filhos fazerem em conjunto e curiosidades divertidas", explicou fonte do hospital.

As prendas foram deixadas pelos "super-heróis", pendurados no edifício, do lado de fora, ao nível das janelas da ala da pediatria e a cerca de 25 metros do chão, devido à pandemia de covid-19, que inviabiliza haver um contacto direto com as crianças, mas mesmo assim houve interação pelos vidros, através da mímica, do desenho e da expressão facial.