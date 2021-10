O jackpot do Euromilhões desta sexta-feira engordou o primeiro prémio de 202 milhões de euros para 220 milhões na próxima semana.



Apesar do primeiro prémio não ter saído esta semana, houve um apostador que ganhou um segundo prémio em Portugal no valor de 166, 984 mil euros.





O prémio do M1lhão saiu em Lisboa.

Números: 1, 10, 23, 42, 46

Estrelas: 3 e 5



M1lhão: XJG 05397

Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.