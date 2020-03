Superagente Jorge Mendes oferece batas e câmaras expansoras ao SNS para luta contra coronavírus

O superagente Jorge Mendes está retido em casa e em stand-by na sua atividade profissional, cumprindo as determinações da Direção-Geral de Saúde, mas continua ativo ao nível da solidariedade.Este sábado ofereceu ao Hospital de S. João, no Porto, onde está internado o maior número de infetados da Covid-19, mil câmaras expansoras e 200 mil batas de proteção individual (600 mil euros).Dizendo-se "consciente" do momento difícil que as instituições de Saúde estão a viver, Jorge Mendes alerta "todos aqueles que tenham possibilidades, para o dever de ajudar a vencer este grave problema".O dono da Gestifute disse aoque vai criar um grupo com pessoas das suas relações pessoais e de amizade, para que "sejam muitos em breve" a contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos nossos profissionais de Saúde.