Superjuiz disputa cargo de procurador europeu com quatro candidatos

São cinco os candidatos ao cargo de procurador europeu. Depois da desistência do juiz Ivo Rosa, José Ranito, o procurador responsável pela investigação e acusação do processo da queda do BES, manteve o interesse e na corrida estão agora mais quatro juízes, entre eles o superjuiz Carlos Alexandre.



Os restantes são Catarina Pires (juíza de Sintra, que foi afastada do julgamento de Duarte Lima), Filipe Marques (juiz que está atualmente no Tribunal de Contas) e Vítor Ribeiro (desembargador que está como inspetor do Conselho Superior da Magistratura).









Ver comentários