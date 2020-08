Supermercado em Leiria reabre após dois casos positivos de Covid-19

A superfície comercial Intermarché, em Gândara, Leiria, reabriu esta quinta-feira ao público, após a higienização do espaço e depois de testados todos os funcionários, disse à agência Lusa a delegada de saúde de Leiria.

Ana Silva revelou que autorizou esta quinta-feira a abertura do espaço, "após todos os funcionários terem sido testados e ter sido feita a avaliação de risco individualmente".

"Alguns funcionários já estavam em isolamento por causa do caso anterior e outros ainda vão permanecer, embora tenham testado negativo", acrescentou Ana Silva. "Foi feita também a desinfeção do supermercado e hoje abriram com um grupo de colaboradores e outro que deslocalizaram de outros supermercados".

O supermercado foi encerrado na terça-feira, após terem sido detetados dois casos positivos de Covid-19, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Leria, Gonçalo Lopes.

Segundo explicou o autarca, um dos funcionários do Intermarché, localizado na Gândara, na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, em Leiria, testou positivo à infeção pelo novo coronavírus há "uma semana".

Ana Silva denunciou ainda "muitos casos" que têm surgido com a vinda dos emigrantes. "Tivemos um surto ligado a um emigrante, que contagiou toda a família".

"As pessoas não tomam os cuidados que deviam. Os jantares e festas estão na ordem do dia. As reuniões familiares têm sido desastrosas", criticou a responsável.

A médica insistiu para os três cuidados "fundamentais" que devem ser cumpridos: distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos.

"Não vemos nada disso por aí. Entendemos que esta é uma oportunidade para as famílias se reunirem e as pessoas estarem juntas, mas agora não pode ser. E não nos podemos esquecer dos idosos", frisou.