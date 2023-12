O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) arrasou as normas previstas na lei que preveem prazos que limitam a interposição de ações de paternidade e reconheceu que um homem, de 47 anos, pode inscrever o nome do pai na certidão de nascimento. Os testes efetuados provam que o réu é mesmo o pai, embora o filho tenha avançado com a ação fora do prazo legal, como o próprio STJ admitiu, o que já tinha sucedido com o Tribunal da Relação de Évora.









