Supremo Tribunal de Justiça mantém castigo ao juiz Rui Rangel

O Supremo Tribunal de Justiça mantém os castigos disciplinares aplicados a Rui Rangel e Fátima Galante e corta-lhes o salário de 3500 euros. Os juízes desembargadores, que são arguidos no processo da Operação Lex por suspeitas de corrupção e recebimento indevido de vantagem, tinham apresentado uma impugnação às decisões disciplinares que tinham sido aplicadas pelo Conselho Superior da Magistratura - demissão e aposentação compulsiva, respetivamente.Na decisão, na qual o tribunal recusa as impugnações, os juízes conselheiros consideram que não estavam "verificados os respetivos requisitos de urgência de suspensão".As penas disciplinares foram aplicadas em dezembro do ano passado, na sequência da investigação do processo Lex. O inquérito é liderado pela procuradora Maria José Morgado, no Supremo.Os conselheiros do Supremo decidiram manter o castigo disciplinar aplicado a Neto Moura, o desembargador que relativizou o crime de violência doméstica com o facto de a vítima ser alegadamente adúltera. Foi castigado com uma advertência registada por ter usado "expressões impróprias, desnecessárias e lesivas".