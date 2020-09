Surto com 36 infetados com coronavírus atinge presidente da câmara de Sernancelhe

O presidente da câmara de Sernancelhe está infetado com Covid-19. A confirmação foi feita pelo próprio através de um comunicado nas redes sociais.

Carlos Santiago testou positivo para o novo coronavírus numa altura em que o número de infetados no concelho de Sernancelhe não para de aumentar. Por agora há registo de, pelo menos, 36 casos ativos, mais 11 novas infeções nas últimas 24 horas.





Foi através de um comunicado divulgado nas redes sociais que o também presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro garantiu estar bem de saúde, sem sintomas, em isolamento e a cumprir as recomendações da Saúde 24. O autarca afirmou que está em condições de continuar a acompanhar a evolução do surto no concelho, que deverá assistir a um aumento do número de casos nos próximos dias com a chegada dos resultados de dezenas de testes.

Já antes o provedor da Santa Casa da Misericórdia, bem como uma funcionária do lar haviam testado positivo para o novo coronavírus. Outro foco de contágio está na equipa de futsal da Casa do Benfica com três jogadores infetados.

A partir desta segunda-feira está prevista a realização de testes a funcionários e utentes nas instituições do concelho que apresentaram casos positivos.