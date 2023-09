Surto de botulismo em França. Saiba como se transmite, os sintomas e qual o tratamento

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta quarta-feira para um recente surto de botulismo em França, já com uma morte, realçando que podem ser diagnosticadas mais infeções, incluindo entre turistas, devido à afluência ao país com o Mundial de râguebi.O botulismo é uma doença rara mas grave e potencialmente mortal, causada pela bactéria Clostridium botulinum. Este micróbio produz esporos que libertam substâncias tóxicas - a toxina botulínica - para o nosso sistema nervoso, provocando um quadro de paralisia dos músculos, com insuficiência respiratória e eventualmente a morte.Recorde-se que este surto em França terá começado com sardinhas consumidas num restaurante em Bordéus, o Tchin Tchin Wine Bar,