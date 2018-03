Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de cancro em aldeias descartado

Casos em Marco de Canaveses e Vila do Conde levantaram suspeitas.

Por Francisca Genésio | 09:01

Não há indícios de surto oncológico nas freguesias de Santo Isidoro e Livração, em Marco de Canaveses, e na freguesia de Árvore, no concelho de Vila do Conde. É esta a conclusão do relatório ‘Pseudo Surtos de Doenças Oncológicas’, divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Em causa estava o suposto aumento do número de novos casos de cancro e da mortalidade associada. O consumo de água proveniente de poços era uma das causas apontada para esse fenómeno.



Segundo a DGS, entre 2008 e 2012, houve 42 casos de cancro, "sem qualquer tipo particular de predominância", nas freguesias de Santo Isidoro e Livração, quando eram esperados entre 45 a 50 diagnósticos. Também a mortalidade foi inferior às estatísticas.



A DGS concluiu assim, com base nos registos, "não haver qualquer suspeição de aumento do número de novos casos de cancro ou da mortalidade", à semelhança do que acontece na freguesia de Árvore, em Vila do Conde. Ainda assim, a DGS assinalou, nesta região, um maior predomínio do cancro do estômago face à média nacional. Embora não tenham sido detetados nestes casos concretos, a DGS reconhece que há fatores ambientais que podem desencadear mais casos de cancro e destaca que a taxa de incidência de cancro em Portugal tem aumentado aproximadamente 3% por ano.