Surto de coronavírus com 10 infetados encerra fábrica têxtil em Vila Nova de Famalicão

Um surto do novo coronavírus, com 10 operários infetados, levou ao encerramento de uma fábrica têxtil em Vila Nova de Famalicão.



Segundo contou à CMTV o proprietário, João Garcia, o encerramento da empresa foi tomado por decisão sua, ainda antes de receber essa indicação do Delegado de Saúde, ao detetar os primeiros casos confirmados de Covid-19.

"O primeiro caso foi comunicado na sexta-feira, mas o trabalhador em questão tinha estado de folgas e só tinha vindo trabalhar na segunda-feira anterior", explicou o empresário à CMTV. Os casos foram aumentando durante o fim de semana e o empresário tomou a decisão de encerrar a unidade fabril, que tem 25 funcionários.



Todos, assim como as suas famílias, estão a cumprir quarentena, sendo que alguns trabalhadores ainda aguardam resultado do teste ao novo coronavírus. A fábrica vai manter-se encerrada pelo menos até 10 de agosto.