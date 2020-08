Surto de Covid-19 ameaça parar 4500 pescadores no Norte

São cerca de 4500 os pescadores e 400 as embarcações em risco com o avançar do surto de Covid-19 na comunidade piscatória da zona Norte, em especial na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Até ao momento, estão 90 profissionais da pesca em confinamento - 10 dos quais infetados com a doença. Há ainda cinco barcos que estão completamente parados. José Festas, da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, defende que todos devem ser testados."Não temos dinheiro para pagar todos os exames. Não podemos pagar 100 euros por cada teste, mas é preciso dar tranquilidade a todos os pescadores e às famílias. As autoridades de saúde não prestam atenção aos pescadores. Somos tratados como pessoas de segunda categoria. Mas somos de primeira", disse o mestre Festas, referindo que, só nos últimos dias, a associação realizou 45 testes - 5 dos quais testaram positivo."Não há alarme social, mas estamos a caminhar para isso. Só hoje vieram aqui quatro mulheres [vendedoras de peixe] dizer que queriam fazer o teste porque contactaram com possíveis infetados", frisou.Há, no entanto, embarcações que continuam a sair para o mar. "Apesar de usarmos máscara a bordo e de desinfetarmos a embarcação, nós no barco estamos todos juntos, depois cada um vai para suas casas e entramos em cafés, por isso é normal que se alguém ficar infetado acabe por contaminar os restantes", contou ao CM o pescador César Brioso.Um aposentado de 71 anos, infetado com a Covid-19, foi detido pela PSP quando caminhava na avenida Infante D. Henrique, nas Caxinas, Vila do Conde, na manhã de quinta-feira, desobedecendo à ordem de confinamento. Foi conduzido a casa.Os pescadores de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim estão revoltados com a falta de apoio por parte do delegado de Saúde. "Só falamos com ele e só nos sentamos com ele se ele fizer um pedido público de desculpas pela forma como tem tratado os pescadores", disse José Festas, da Pró-Maior.Dois militares da Unidade de Trânsito da GNR de Fafe estão infetados com a Covid-19. Um guarda, que estava de férias no Algarve, foi o primeiro caso confirmado. Nos testes feitos aos oito militares que estiveram em contacto com aquele, um segundo operacional deu também positivo. Foram colocados de quarentena 14 militares da subunidade, os quais serão testados, tendo as instalações sido desinfetadas pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.