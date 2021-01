O surto de Covid-19 foi detetado no dia 12 no lar Maria Luísa, em Vila Nova de Cerveira, e causou desde então a morte de 13 idosos. O último óbito foi registado esta terça-feira. Tratava-se de um utente que estava já internado no Hospital de Viana do Castelo – na mesma unidade de saúde estavam ontem internados outros quatro utentes do lar.Nesta Estrutura Residencial para Idosos permanecem 53 utentes infetados, sendo que todos estão em situação considerada estável. Também 32 dos 50 funcionários da instituição testaram positivo ao novo coronavírus.