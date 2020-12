Surto de Covid-19 com 24 infetados em lar de Torres Vedras

Vinte e quatro pessoas estão infetadas no Lar Vida Maior, na Maceira, no concelho de Torres Vedras, confirmou esta segunda-feira o delegado de saúde na Assembleia Municipal.

"Temos um cluster num lar com mais de 20 pessoas infetadas", disse Nuno Rodrigues.

No boletim epidemiológico municipal, datado de domingo, este município do distrito de Lisboa reportava a existência de 24 casos no Lar Vida Maior, dos quais 16 são utentes e seis são funcionários.

O delegado de saúde adiantou que existe "transmissão em tudo o que são contextos", estando Torres Vedras. no distrito de Lisboa, entre os "concelhos de risco muito elevado".

Desde o início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 1662 casos confirmados, dos quais 296 estão ativos, 1342 recuperaram e 24 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.