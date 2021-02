Surto de Covid-19 com 25 infetados em lar no concelho de Arraiolos regista primeira morte

O surto de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, no concelho de Arraiolos (Évora), que infetou 25 pessoas, registou esta terça-feira a primeira vítima mortal associada à doença, revelou a instituição.

Num comunicado publicado nas redes sociais, a Misericórdia de Vimieiro informou que morreu o utente com covid-19 que estava internado, desde sábado, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), mas não forneceu mais dados.

Segundo a instituição, os 21 utentes infetados que foram transferidos, no sábado, para a Zona de Concentração e Apoio à População de Arraiolos (ZCAP) estão "estáveis", assim como os que ficaram no lar.

Três dos utentes que se encontram na ZCAP foram transportados para o Serviço de Urgência do HESE, na segunda-feira, mas já tiveram "alta clínica" e regressaram à estrutura de acolhimento na sede de concelho, adiantou.

Em anteriores comunicados, a Misericórdia de Vimieiro indicou que a testagem realizada na semana passada a utentes e funcionários do lar originou os resultados positivos de 22 idosos e de três trabalhadores.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.