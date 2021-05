Surto de Covid-19 com 29 infetados entre trabalhadores agrícolas de Torres Vedras

Um surto de covid-19 com 29 infetados foi registado entre trabalhadores agrícolas, na sua maioria estrangeiros, no concelho de Torres Vedras, o que obrigou ao realojamento de 21 deles, disse esta quarta-feira fonte oficial do município.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que 21 trabalhadores estrangeiros foram realojados pela Proteção Civil no Centro Diocesano do Turcifal, por "não terem condições para fazer o isolamento profilático nas suas casas", uma vez que partilham alojamentos.

Entre os infetados estão também outros trabalhadores de empresas de outros ramos de atividade, que coabitam com os trabalhadores agrícolas.