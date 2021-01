Surto de Covid-19 com 32 infetados no lar da Santa Casa em Cuba, Alentejo, obriga a retirar idosos

Um surto de Covid-19 com pelo menos 32 infetados no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cuba, no Alentejo, obrigou à retirada de 22 utentes infetados com o novo coronavírus, esta quinta-feira.



Segundo relatou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cuba à CMTV, os idosos infetados serão levados para a Base Aérea de Beja na sexta-feira.





Para além dos 22 utentes doentes, contam-se também 10 funcionários infetados. Foram feitos 74 testes, sendo que quatro deram resultado inconclusivo e serão repetidos, pelo que o número poderá aumentar.