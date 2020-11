Surto de Covid-19 com 41 infetados em lar do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo

Um surto de covid-19 no lar da freguesia de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, infetou 41 pessoas, entre utentes e funcionários, segundo fonte da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrouva, referiu que dois utentes da instituição estão internados no hospital da Guarda e permanecem "estáveis clinicamente".

Entre os utentes do lar de idosos de Escalhão, que foram todos testados ao novo coronavírus, apenas três apresentaram resultado negativo.