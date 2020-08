Surto de Covid-19 com sete casos positivos suspende visitas no hospital de Vila Franca de Xira

Foram detetados sete casos positivos de Covid-19 no Hospital de Vuila Franca de Xira. De acordo com a imprensa, este surto levou à suspensão das vistas naquela unidade hospitalar.



O hospital já tomou as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus com mais de 160 testes a doentes e profissionais de saúde realizados.





Não foi indicada, para já, uma data para a retoma das visitas.