Surto de Covid-19 em aldeia de Elvas obriga a encerramento de escola

Um surto de covid-19 na freguesia rural de Terrugem, no concelho de Elvas (Portalegre), obrigou ao encerramento de uma escola do 1.º ciclo do ensino básico, disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara, Nuno Mocinha.

"Neste momento, segundo dados recolhidos ontem [quarta-feira], há 32 casos ativos nesta freguesia", disse.

De acordo com o autarca, o encerramento da escola é nesta altura "pouco relevante" perante a situação que se vive naquela freguesia, uma vez que os alunos entravam em período de férias na sexta-feira, perdendo apenas dois dias de aulas.

No entanto, o autarca sublinhou que o encerramento da escola foi uma medida tomada pelas autoridades de saúde por "precaução", uma vez que há alunos "identificados com casos positivos".

Nuno Mocinha explicou ainda que o rastreio junto da comunidade continua a ser efetuado e à medida que têm realizado esses mesmos testes têm surgido casos.

"Ontem [quarta-feira] ainda fizemos o rastreamento com testes rápidos no lar de Terrugem, porque estamos convencidos de que podem derivar daí alguns casos positivos", acrescentou.

Na sexta-feira está prevista a realização de mais testes na comunidade, estando a Câmara de Elvas "a seguir", com "cuidado redobrado", a situação epidemiológica naquela freguesia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.815 pessoas dos 358.296 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.