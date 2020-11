Surto de Covid-19 em bar de strip nos Açores já infetou 109 pessoas

O surto de Covid-19 no bar de striptease Doll House Gentlemen’s Club, em Ponta Delgada, nos Açores, já conta com 109 infetados, depois de esta quarta-feira terem sido diagnosticadas mais sete infeções.



"No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foram detetados sete casos positivos, referentes a quatro indivíduos do sexo feminino, entre 11 e 50 anos de idade, e três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 19 e 78 anos", pode ler-se no mais recente comunicado divulgado pela Secretaria Regional de Saúde. Esta quarta-feira, o arquipélago dos Açores registava 226 casos ativos - a maioria (185) está localizada na ilha de São Miguel.