Surto de Covid-19 em cadeia feminina de Matosinhos

Um novo surto de Covid-19 voltou a assolar uma cadeia feminina. Depois de Tires, é agora a vez da prisão de Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos. A direção-geral dos Serviços Prisionais e o Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP) têm versões diferentes quanto ao número de infetados. A primeira refere a existência de quatro reclusas infetadas. "Conforme o protocolado, as mesmas foram internadas num espaço próprio de que a cadeia dispõe. Todas as reclusas e funcionários deste estabelecimento prisional serão agora testados", acrescentou a mesma fonte contactada pelo CM.

O SNGP, por seu turno, fala em sete reclusas infetadas. "A cadeia está neste momento encerrada. Não há atividades profissionais nem escolares, enquanto se aguarda pela testagem", disse Jorge Alves, presidente do SNGP.





Este sábado serão feitos 200 testes na prisão, e na segunda-feira mais testes a presas e funcionários.