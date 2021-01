Surto de Covid-19 em hipermercado de Coimbra. Funcionária infetada encontrada morta em casa

Um surto de Covid-19, foi detetado entre funcionários de uma grande superfície comercial de Coimbra. Uma das trabalhadoras infetada, foi encontrada morta em sua casa, onde estava em isolamento profiláctico. Outra das colaboradoras está internada nos cuidados intensivos.O número de pessoas infetadas não é adiantado pela empresa, que remete os esclarecimentos para a DGS.Em comunicado a operadora de retalho esclarece que desde de março do ano passado, tem um plano de contingência em vigor, que é cumprido à risca pelos trabalhadores, com o objetivo de garantir a segurança dos seus colaboradores e clientes.Na loja em concreto, localizada no CoimbraShopping, no Vale das Flores, em Coimbra, "o caso foi logo comunicado às autoridades, ficando a DGS de imediato a ser responsável por todas as medidas tomadas", disse um responsável da comunicação do grupo.Foi de resto por indicação da responsável de saúde local, que "todos os colaboradores do hipermercado do CoimbraShoping, mesmo os que não tinham sintomas, nem contactado com os casos positivos foram testados", esclarece a empresa.Os primeiros casos terão surgido no início da semana, entre funcionários da secção do peixe.Comunicado da empresa:"Ao abrigo do Plano de Contingência da Sonae MC em qualquer caso de suspeita de COVID-19 ou de colaborador confirmado procede-se ao seu distanciamento das instalações e é imediatamente contatada a Autoridade de Saúde, sendo esta que, a partir desse momento orienta toda a atuação da empresa. Paralelamente a empresa procede à limpeza/ desinfeção da área.A Sonae MC tem delineado um sólido plano de contingência, que prevê um conjunto de medidas preventivas para a segurança dos seus Colaboradores e Clientes, designadamente:-Estamos a proceder à verificação de temperatura e despiste de sintomas a todos os colaboradores, prestadores de serviço e de trabalho temporário antes de darem entrada.-Instalámos barreiras acrílicas de proteção, nas zonas de pagamento e balcão de informação, em todas as lojas do país, com vista a aumentar a segurança de Clientes e Colaboradores.-Reforçámos a segurança, higiene e limpeza dos locais de trabalho, das zonas sociais e de todas as lojas e entrepostos, bem como a desinfeção de todos os carrinhos de compras e veículos de transporte de mercadorias. Esta é uma operação diária e repetida várias vezes ao dia.-Temos disponível doseadores com gel higienizante.-Disponibilizamos luvas e máscaras aos colaboradores, assegurando de forma efetiva, as regras de correta utilização.-Informamos e damos formação a todos os colaboradores sobre as regras básicas de proteção.A Sonae MC tem assim um conjunto de processos sólidos para evitar a doença, devidamente certificado interna e externamente.Por indicação da Autoridade de Saúde local, e com o objetivo de prevenção e deteção precoce de casos, todos os colaboradores do Continente CoimbraShopping, embora assintomáticos, foram testados.Mantemos a máxima confiança nos responsáveis das equipas para levar a cabo o plano de contingência traçado pela Sonae MC e assim protegermos os nossos colaboradores e clientes.A nossa prioridade é continuarmos a #AlimentarPortugal"