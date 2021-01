Surto de Covid-19 em lar de Alter do Chão já provocou 10 mortes

Um surto de covid-19 no lar Nossa Senhora da Assunção em Alter do Chão (Portalegre) já provocou a morte a 10 utentes, mantendo-se os restantes 39 residentes infetados, disse hoje à agência Lusa fonte da instituição.

De acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão, Vasco Cruz, desde que o surto foi detetado, em 31 de dezembro, morreram 10 utentes, todos eles "com faixas etárias acima dos 85 anos".

Além dos 39 utentes que continuam infetados, a instituição contabiliza ainda 22 colaboradores infetados, num universo de "cerca de 33 a 34" trabalhadores.

"Nós temos três utentes ainda em situação preocupante, mas estão aqui na instituição a receber todos os cuidados. Cinco dos 10 falecimentos ocorreram em hospitais vários aqui da zona", acrescentou.

A Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão continua a contar com o auxílio de cinco elementos das brigadas de intervenção rápida da Segurança Social, estando também garantida a presença diária na instituição de uma médica e um enfermeiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.861 pessoas dos 549.801 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.