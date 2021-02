Surto de Covid-19 em lar de Gavião com 32 casos após toma da segunda dose da vacina

Oito dias após a toma da segunda dose da vacina contra a Covid-19 foi detetado um surto na Residência Sénior de Belver, no concelho de Gavião, com 32 infetados. Há duas pessoas internadas no hospital de Abrantes e as restantes, que estão assintomáticas, permanecem no lar, em isolamento. As autoridades de saúde e a autarquia (o presidente José Pio está em casa, com Covid-19, mas num contexto diferente do surto no lar) estão a acompanhar a situação.





O alerta surgiu no último fim de semana de janeiro, na sequência de um teste rápido a uma utente de 96 anos, que tinha febre. A mulher deu positivo. A companheira de quarto também foi testada e acusou, igualmente, positivo. Entretanto, surgiram mais idosos com sintomas. Foram todos testados e os resultados revelaram 23 infetados, aos quais se somaram mais nove após confirmação com teste PCR. Ao que apurou o, a instituição manifestou a vontade de submeter todas as pessoas a teste PCR, de forma a debelar quaisquer dúvidas perante a fiabilidade dos testes rápidos. Isto porque alguns idosos que acusaram positivo no primeiro teste, quando submetidos a um segundo, de marca diferente, apresentaram resultado negativo. A instituição critica o facto de o surto ter sido validado apenas com testes rápidos e que os testes PCR (que são usados para confirmar se uma pessoa está infetada ou não) só tenham sido feitos aos casos negativos da bateria inicial, quando todos deviam ter sido testados.

Por seu turno, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo diz que foram seguidas as normas em vigor, emanadas pela Direção-Geral da Saúde no tratamento deste surto. O delegado de Saúde do concelho do Gavião também se pronunciou acerca do foco de infeção, dizendo que pode ser estudado.