Surto de Covid-19 em lar de Nisa, em Portalegre, "resolvido"

O surto de covid-19 no lar do Centro Social Nossa Senhora da Esperança, na freguesia de Ribeira de Nisa, no concelho de Portalegre, "está resolvido", disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente da instituição, Valentim Nunes.

"Já está tudo normalizado, está resolvido. Na segunda-feira, o pessoal já começou a trabalhar e, anteriormente a isso, no final da passada semana, os utentes já estavam bem", afirmou.

O surto no lar do Centro Social Nossa Senhora da Esperança atingiu o 'pico' nos primeiros dias de dezembro, tendo-se registado na altura 29 utentes e nove funcionários infetados.

Segundo Valentim Nunes, a instituição conta com um universo de 33 utentes e "cerca de 27 funcionários".

"Felizmente o pior já passou, a Segurança Social enviou umas equipas para trabalhar, se não fosse isso era um problema maior, mas agora está tudo tranquilo", acrescentou.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), o distrito de Portalegre tem 71 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 666 casos ativos, 1.720 casos recuperados e 37 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Elvas, com 164 casos. Seguem-se Nisa com 117 casos ativos, Portalegre (96), Marvão (59), Crato (57), Gavião (29), Campo Maior (27), Avis (22), Castelo de Vide e Ponte de Sor (21 casos cada), Alter do Chão (16), Sousel (13), Monforte (12) e Fronteira (11).

Segundo o relatório, no concelho de Arronches não existem casos ativos.

A ULSNA, que sublinha que os dados correspondem ao apuramento das últimas 24 horas e que os mesmos são correspondentes aos apurados por laboratórios públicos, indica ainda que foram feitos até hoje 39.822 testes de diagnóstico no distrito.