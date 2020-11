Surto de Covid-19 em lar de Ourém já provocou um morto e conta com 47 infetados

Um surto com 47 casos positivos de SARS-CoV-2 no Lar Residencial Abrigo Nossa Senhora da Ajuda, em Alburitel, concelho de Ourém, já provocou um morto, confirmou à agência Lusa a delegada de Saúde.

Ana San-Bento adiantou que o surto foi detetado após terem sido realizados testes de rastreio, após três colaboradoras terem revelado resultados positivos.

"Uma das utentes inspirava maior cuidados de saúde e foi transportada para o hospital, onde, infelizmente, viria a falecer", revelou ainda a delegada de Saúde de Ourém.

Segundo a médica, foram efetuados 56 testes, dos quais nove deram negativo, explicou, sem especificar o número de utentes e de funcionários infetados.

A autoridade de saúde está a acompanhar a situação.

A agência Lusa tentou obter declarações das responsáveis da instituição, mas tal não foi possível.

Dados publicados na quarta-feira -- últimos disponíveis -- na página de Facebook do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, informam que foram registados 83 novos casos em Ourém, no distrito de Santarém.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.103 pessoas dos 192.172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.