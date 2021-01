Surto de Covid-19 em lar de Redondo com 51 utentes e 15 funcionários infetados

Um total de 51 utentes e 15 funcionários do lar da Santa Casa da Misericórdia de Redondo, no distrito de Évora, está infetado com o coronavírus SARS-CoV-2, devido a um surto na instituição, disse esta quinta-feira o provedor.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Misericórdia de Redondo, João Azaruja, indicou que o surto foi detetado no Lar António Manuel Fernandes Piteira, depois de uma funcionária ter apresentado sintomas da doença.

A funcionária "ficou com sintomas no passado domingo" e recebeu indicações para ir para a casa, tendo, depois, realizado um teste com resultado positivo para o coronavírus que provoca a doença covid-19, adiantou.

Segundo o provedor da Misericórdia de Redondo, posteriormente, na sequência de testes realizados no lar, foram detetados mais casos de infeção pelo SARS-CoV-2, nomeadamente 51 utentes e 14 funcionários.

Do universo de 65 utentes, sublinhou, 14 fizeram testes com resultado negativo e já foram transferidos para um dos edifícios das antigas escolas primárias de Redondo, disponibilizado e preparado pela Proteção Civil Municipal.

Um dos utentes infetados foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), enquanto o estado de saúde dos restantes é "estável", assinalou João Azaruja.

Todos os utentes deste lar já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, no dia 14 deste mês, acrescentou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.