Um surto de Covid-19 no lar de Sanfins do Douro, em Valpaços, obrigou esta quarta-feira a uma reunião de emergência entre Ministério da Saúde, DGS e representantes do lar, sabe o Correio da Manhã.



Vários utentes e funcionários testaram positivo para o vírus. A instituição está a organizar um plano para efetuar a retirada dos utentes do espaço.



