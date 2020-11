Surto de Covid-19 em lar em Abrantes com 47 casos confirmados

A Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do Pego, no concelho de Abrantes, regista mais sete casos de covid-19, num surto que conta agora com 47 casos ativos, confirmaram esta quarta-feira as autoridades de saúde do Médio Tejo.

Em declarações à agência Lusa, a Delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo disse que, dos 40 casos positivos confirmados no dia 29 de outubro, 33 em utentes e sete em funcionários, há a acrescentar mais sete casos detetados nos últimos dias, dois em utentes e cinco em profissionais.

A ERPI em Pego, no distrito de Santarém, conta, "neste momento, com 35 utentes e 12 profissionais" positivos ao novo SARS-CoV-2, três dos quais nas últimas 24 horas (um utente e dois profissionais do lar), estando a grande maioria dos utentes a ser acompanhados na instituição e os profissionais em isolamento profilático, num surto em que "não há nenhum óbito a registar", disse Maria dos Anjos Esperança.

No total, a ERPI, situada na freguesia do Pego (Abrantes), tem hoje 47 casos ativos em 35 utentes e em 12 funcionários, precisou a Delegada de Saúde, tendo adiantado que na quinta-feira "todo os funcionários e utentes" do Centro Social do Pego "que tiveram os testes negativos voltam a ser testados novamente".

A instituição tem 65 utentes e 71 funcionários.

