Um surto de Covid-19 num lar em Raminha, Portimão, provocou quatro mortos e mais de 60 infetados, entre utentes e funcinários.Neste momento existem 35 casos ativos e 23 pessoas já conseguiram recuperar da infeção.No recinto estão montadas quatro tendas climatizadas e um contentor com casas de banho.No rés-do-chão do lar foi criada uma ala para os doentes com um estado clínico mais frágil.