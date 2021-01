Surto de Covid-19 em lar no concelho de Sátão com 39 infetados

Um surto de covid-19 no lar do Centro Paroquial de Águas Boas, em Sátão, distrito de Viseu, infetou os 22 utentes da instituição e 17 dos 18 funcionários, afirmou este sábado à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

O surto ocorreu no início da semana, sendo que os testes foram realizados até quinta-feira, registando-se a infeção de todos os utentes do lar, situado no concelho de Sátão, disse o presidente do município, Paulo Santos.

Dezassete dos 18 funcionários, incluindo o diretor técnico da instituição, foram também infetados, acrescentou.

"A maioria dos utentes estão assintomáticos, mas são pessoas idosas, algumas com debilidades no que toca à saúde, o que inspira muitos cuidados", frisou.

Segundo o autarca, dois dos utentes foram ao hospital na sexta-feira, não tendo ainda informação se foram internados ou se regressaram ao lar.

Face ao elevado número de funcionários infetados, a Segurança Social "já disponibilizou uma equipa de intervenção rápida, apenas com três auxiliares e um diretor técnico", referiu Paulo Santos, salientando que a equipa é reduzida para as necessidades do Centro Paroquial de Águas Boas.

No entanto, a instituição está também a recorrer a "um banco de voluntariado para ajudar quer na área da saúde, nas refeições e no restante trabalho naquele lar", sublinhou, realçando que a autarquia também disponibilizou uma funcionária para realizar apoio domiciliário que a instituição normalmente fornece a 28 pessoas nas aldeias da zona.

De acordo com Paulo Santos, este é o primeiro surto num lar do concelho de Sátão.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.