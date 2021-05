Surto de Covid-19 encerra aulas em escola de Évora

A escola Secundária Gabriel Pereira em Évora encerrou, esta terça-feira, as aulas presenciais devido a um surto de covid-19.Em comunicado, a escola dá nota de que, derivado a um surto de covid-19, há sete turmas em confinamento. Também pessoal docente e não docente tem que cumprir o isolamento profilático, não tendo a escola meios técnicos e humanos para manter as aulas presenciais neste ano de escolaridade, pelo que passam a ser feitas em regime de aulas à distância.No mesmo comunicado a escola informa que esta decisão foi tomada em sintonia com as autoridades de saúde, sendo que nos próximos dias está em marcha uma operação de testagem aos contactos de alto risco nesta comunidade escolar e será reavaliada mediante os resultados.Este estabelecimento de ensino não esclarece no entanto, quantos casos já confirmados existem.