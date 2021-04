Surto de Covid-19 encerra escolas em Faro e isola 300 pessoas

Pelo menos 10 crianças do agrupamento de escolas EB1/J1 de Montenegro, em Faro, testaram positivo à Covid-19. Decorre agora uma testagem massiva às crianças do jardim de infância e turmas da primária num total de nove salas de aula. Neste processo estão incluídos os docentes, funcionários, e, sobretudo, familiares das crianças.



O CM sabe que desde o dia 15 de março registaram-se dez surtos em escolas da região. A Autoridade de Saúde local já suspendeu as aulas. Os inquéritos epidemiológicos estão em curso. Cerca de 300 pessoas estão em isolamento. A origem destas infeções pode estar associada a “festas familiares, de aniversário” e devido à prática desportiva, segundo a autoridade de saúde local. A mesma entidade adianta que existem diversos agregados familiares com todos os elementos positivos. A maioria das pessoas contactadas apresenta apenas sintomas ligeiros e sem gravidade.



