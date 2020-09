Surto de Covid-19 envolto em secretismo em lar de luxo no Porto fez 16 mortos

Um surto de Covid-19 no lar de luxo no Porto, Residência Montepio, acabou por matar 16 pessoas das 48 que foram infetadas pelo novo coronavírus, segundo avança o jornal Público.



Entre os infetados estão 29 utentes e 19 profissionais. O surto foi detetado no início de agosto.

