Surto de Covid-19 está “controlado” em Santiago do Cacém

O presidente da Câmara de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha confirmou hoje ao CM que o surto de covid-19 que foi registado no concelho "está controlado" e por foi decidido reabrir os equipamentos municipais.

"De acordo com a informação do delegado de saúde, aparentemente, o surto está controlado, ou seja, as pessoas estão todas identificadas e os milhares de testes que foram realizados permitiram identificar muitos casos assintomáticos" confirmou o autarca.

Pela primeira vez, em onze dias, o concelho de Santiago do Cacém, não registou ontem novos casos positivos de covid-19, mantendo-se nos 64 casos ativos, 36 recuperados e um óbito, divulgou o município.

Com o surto controlado, a autarquia decidiu reabrir hoje ao público, com a adoção das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, o auditório municipal António Chainho, o Arquivo Municipal, a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, o Moinho Municipal da Quintinha e o Museu Municipal de Santiago do Cacém, encerrados desde 15 de setembro.

A ano letivo na Escola Frei André da Veiga, para os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário só começa dia 24 de setembro, já que a escola tem 38 professores de quarentena" confirmou o diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, Manuel Mourão.