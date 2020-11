Surto de Covid-19 no hospital de Évora suspende altas e internamentos

Cinco doentes internados no hospital de Évora e dois profissionais de saúde estão infetados pelo SARS-CoV-2, o que levou à suspensão temporária dos internamentos e altas nos serviços de Medicina 1 e de Psiquiatria e Saúde Mental, informou este domingo aquela unidade hospitalar.O Hospital do Espírito Santo de Évora esclarece que o primeiro caso detetado foi o de um doente em Psiquiatria. O doente terá dado entrada no Serviço de Urgência e, após dois testes negativos, foi internado no Serviço de Medicina 1.Posteriormente passou para Psiquiatria, onde começou a apresentar sintomas compatíveis com Covid-19. Repetiu o teste, com resultado positivo. Após testes, detetaram-se mais quatro doentes e dois profissionais infetados em Medicina 1.