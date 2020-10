O surto de Covid-19 registado no Hospital de Faro está relacionado com o do Hospital de Beja, tendo em conta que um dos profissionais de saúde infetados trabalha nas duas unidades hospitalares.A região do Algarve tem 14 profissionais de saúde infetados. Trabalham nos hospitais públicos de Faro e Portimão e numa unidade privada.O surto com maior dimensão é o do Hospital de Faro, onde há sete profissionais infetados e 33 em isolamento profilático.