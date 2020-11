Surto de Covid-19 no INEM já conta com cinco infetados

Um surto de Covid-19 no INEM já conta com cinco profissionais infetados. O primeiro caso de um infetado com o novo coronavírus foi registado no CODU Sul no passado dia 12 de novembro.Neste momento há pelo menos cinco profissionais infetados e 14 a cumprir isolamento profilático, esclareceu fonte do INEM aoDos 14 profissionais em isolamento, 11 testaram negativo e os outros três aguardam o resultado do teste.Segundo oapurou, os cinco casos de Covid-19 aconteceram fora do contexto de trabalho.O INEM aguarda agora os resultados dos restantes testes que foram esta quarta-feira realizados aos trabalhadores do CODU.