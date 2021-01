Surto de Covid-19 obriga a fechar cadeia de Custóias em Matosinhos

O estabelecimento prisional do Porto, em Custóias, Matosinhos, está fechado devido a um surto de covid-19 detetado esta terça-feira.No regresso à cadeia, depois de um dia de julgamento, um dos presos testou positivo e levou logo ao acionamento das medidas de segurança sanitária.Os pavilhões estão isolados e ninguém sai nem entra na cadeia, nem os advogados podem fazer conferência com os detidos.Vários julgamentos estão a ser adiados já que os presos do EP do Porto não podem comparecer às audiências.está a tentar obter uma reação da cadeia de Custóias.