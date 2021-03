Surto de Covid-19 obriga a fechar três secções do tribunal de Braga

Três funcionários do Tribunal Judicial de Braga testaram positivo à Covid-19, na quinta-feira passada, obrigando, esta sexta-feira, ao encerramento de três secções judiciais no Palácio da Justiça.O espaço foi esta sexta-feira alvo de desinfeção por parte de uma equipa especializada dos Bombeiros Sapadores de Braga.A primeira funcionária a manifestar sintomas testou positivo na última quinta-feira, obrigando a testar todos os funcionários com quem tinha mantido contacto direto.Outros dois deram positivo para a Covid-19, obrigando o tribunal a fechar as secções que partilham espaços comuns, como é o caso da casa de banho.