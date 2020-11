Surto de legionella no Grande Porto com "diminuição acentuada" após torres de refrigeração da Longa Vida desligadas

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte revelou este domingo uma "diminuição acentuada" de casos de 'legionella' no Grande Porto, desde que foram desligadas as torres de refrigeração de uma indústria em Matosinhos onde foi detetada a bactéria.

"Desde que foi suspenso o funcionamento das referidas torres de refrigeração verificou-se uma diminuição acentuada do número de casos de doença dos legionários, na referida área geográfica", refere a ARS/Norte, em comunicado.

Na semana de passada, as autoridades de saúde confirmaram que foi detetada a presença de 'legionella' numa das torres de refrigeração do centro de distribuição da empresa de laticínios Longa Vida, em Matosinhos, distrito do Porto.