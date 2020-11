No total são 27 as pessoas infetadas com legionella, sendo que pelo menos 17 fazem parte de um surto que teve origem em Vila do Conde. A estas juntam-se outras 10 que estão internadas no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Há ainda registo de uma vítima mortal, um homem de 85 anos. A origem do surto ainda está por esclarecer.