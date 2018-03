Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de Sarampo conta com 22 casos no Norte

Dois novos casos são dois homens, de 27 e 43 anos.

Por Ana Silva Monteiro | 15:40

A Direção-Geral de Saúde confirmou, esta terça-feira, que foram detetados na região norte do País dois casos de sarampo. Tratam-se de dois homens, de 27 e 43 anos.



O primeiro está clinicamente curado. Já o segundo continua internado, mas estável. O hospital de Santo António, no Porto deu por sua vez conta de que tem sinalizados vinte profissionais que apresentam também sintomas de sarampo, mas que só um deles está internado na unidade hospitalar.



Todos os doentes já fizeram análises que foram encaminhadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge . Os resultados devem ser conhecidos durante o dia de hoje, e só aí se saberá se realmente se trata de um surto de sarampo. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar terá sido um profissional que contactou no estrangeiro com um doente não vacinado contra a doença que terá contraído aos restantes profissionais de saúde.



Durante a tarde de ontem os utentes das urgências ficaram em pânico depois de perceberem que algo de errado se passava. Os acompanhantes dos doentes tiveram mesmo que sair das instalações.