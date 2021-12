Uma festa numa discoteca de Coimbra, com alunos do Ensino Secundário, está na origem de um surto de Covid-19. Os primeiros casos surgiram na terça-feira, apenas quatro dias após o evento de sexta-feira, e até ao final da manhã desta quinta-feira estavam confirmados mais de meia centena de casos “entre jovens, com idades dos 16 aos 18 anos, que frequentaram o mesmo espaço de diversão noturna”, referiu António Morais, do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.