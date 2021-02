Oito idosos utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Monchique morreram vítimas de Covid-19 no âmbito do surto que afeta a instituição, confirmou aoa médica Rosa Gonçalves, responsável pela equipa clínica da instituição. Entre os óbitos contam-se um casal de centenários, Antónia Teresa e Manuel António – 100 e 102 anos, respetivamente –, que chegou a ser vacinado contra a Covid-19.“Todos os utentes que faleceram vítimas de Covid-19 tinham mais de 80 anos e comorbilidades”, revelou a médica, que esclareceu ainda que, dos quase 70 utentes do lar, “apenas sete testaram sempre negativo”. Os restantes estiveram todos infetados. A pandemia afetou ainda mais 16 funcionários, situação que levou a autarquia local a assegurar a contratação de serviço externo de lavandaria para libertar recursos no lar. Foram também reforçadas equipas com elementos da Brigada de Intervenção Rápida.