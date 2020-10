Surto em Vila Flor com perto de 30 infetados com Covid-19

Há um surto de Covid-19 na comunidade, no concelho de Vila Flor. Há neste momento cerca de 30 casos positivos, sete deles funcionários da câmara municipal. Ao que apurou o CM, os primeiros casos foram detetados a seguir ao feriado de 5 de outubro, e terá tido origem um caso importado de fora da região, depois de uma caçada. Há ainda dezenas de cidadãos em isolamento, apesar de maior parte ter já testado negativo. Estão ainda a ser realizados mais testes.

O surto já obrigou ao encerramento de estabelecimentos comerciais - dois restaurantes e uma pastelaria. Um dos primeiros casos foi detetado numa funcionária da cantina da escola secundária. Fernando Barros, autarca local, adianta que "não está ninguém em estado grave e que estão com sintomas ligeiros": "Dois deles tiveram que recorrer ao hospital, mas já estão a recuperar bem", explica. O município está a levar refeições e prestar auxílio a quem está isolado.

Denúncias davam conta que teria havido contágios depois de uma festa de aniversário de presidente do município, dia 8 de outubro, que decorreu no centro cultural aos Paços do Concelho, e onde estão a funcionar os serviços, por motivos de obras. Fernando Barros refuta dizendo que foi surpreendido pelos funcionários com um bolo: "Foi num corredor amplo, com sete ou oito metros de altura. Todos estavam com máscara e a manter a distância. Receberam uma fatia de bolo e retiraram-se. O surto teve origem anterior", defende. O edil deixa uma mensagem de "tranquilidade" e apela a que se continuem a cumprir as medidas de segurança: "Só conseguimos combater esta pandemia se todos ajudarmos", afirma.

Este ano, o parque de campismo municipal, que recebe por época cerca de 10 mil pessoas, ficou encerrado ao público, assim como as piscinas cobertas e descobertas.