Surto na Misericórdia de Sines está terminado

O surto da Covid-19 que surgiu em outubro, no Lar Prats da Santa Casa da Misericórdia de Sines, foi esta terça-feira considerado terminado pela Autoridade Local de Saúde.

Durante o surto que foi detetado no dia 25 de outubro, foram infetados pelo vírus que provoca a Covid-19, 64 utentes e 26 das diferentes valências e serviços.

Seis utentes da instituição faleceram vitimas da Covid-19.

Todos os utentes infetados residiam no 1.º andar do edifício Prats, não tendo a doença sido detetada em qualquer outro edifício residencial ou valência da Santa Casa da Misericórdia de Sines.

A grande maioria dos residentes não saiu do Lar, à exceção de alguns que foram transferidos para o Hospital do Litoral Alentejano e aí permaneceram o período de tempo imprescindível para a sua estabilização clínica e regressarem, em segurança, à Instituição.

A Misericórdia anunciou em comunicado que, "estão criadas as condições para se retomarem as visitas aos residentes na ERPI, situação que se iniciará no próximo dia 9, nas condições de segurança já anteriormente implementadas na Santa Casa, ou seja, sem contato físico nem proximidade entre visitante e visitado".